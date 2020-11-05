Öykü Serter kimdir? Biri Bizi Gözetliyor programıyla televizyon ekranlarında boy göstermeye başlayan ünlü sunucu Öykü Serter'in Şef Akademi programını sunacak olmasıyla hayatı merak konusu oldu. Peki Öykü Serter kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi programları sundu?

ÖYKÜ SERTER KİMDİR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'nın Çankaya semtinde doğmuştur. Ankara Ted Kolejinden mezundur. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu. Ayrıca Latin Dili ve Edebiyatı okudu. Galatasaray Üniversitesi'nde Radyo-TV yüksek lisansı yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde sinema-medya doktorasına devam ediyor.

Öykü Serter, kurbağa branşında milli takım düzeyinde yarışan bir yüzücüdür. Yüzme dalında 250'si altın olmak üzere toplam 800 madalya kazanmış. Öykü Serter, 1.67 boyunda ve 47 kilo olmasına rağmen sporcu olmasının doğal bir sonucu olarak; bir kadın için oldukça kaslı sayılacak şekilde adaleli, atletik bir vücudu var.

Medya sektörüyle Capital radio da dj lik yaparak tanıştı. Ardından Number One Fm'de çalışmıştır. Daha sonra Cine 5'te yayınlanan "5'de 5" isimli müzik programıyla dikkat çekti. 5 te 5'ten sonra bir süre haber/ belgesel programı hazırlamış daha sonra da konuklu müzik programı sunmuştur. En büyük özelliklerinden biri bütün metinlerini kendisi hazırlamasıdır. Biri Bizi Gözetliyor "BBG" isimli programın yayınlanan tüm bölümlerini sundu. Osmanlıca merakının yanı sıra kendi yarattığı "sevgili izlekler" cümlesi de epey dikkat çekmiştir. Biri Bizi Gözetliyor'dan sonra Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı yarışma programlarının da vazgeçilmez sunucusu olmuştur.

Öykü Serter oyunculuk tutkusu ile iki de dizi filmde oynamıştır.

Uzun süreli ilişkiler kuran Öykü Serter 1999 2005 arasındaki altı sene Kargo Grubu'nun solisti Koray Candemir'le arkadaşlık etti. Sonraki dönemde Senkron TV'nin sahibi Levent Altınay'la birlikte oldu.

2006 yılında Öykü Serter ile Ragga Oktay'ın birlikte hazırladıkları (Bilimsel Uygulama Merkezi) "B.U.M" adlı yarışma izleyicilerden büyük ilgi gördü.

14 Temmuz 2007 Cumartesi günü evinden spor yapmak için çıkan Öykü Serter, yan komşusunun Pitbul cinsi köpeğinin saldırısına uğramış ve sol uyluk kemiği ve iki ayak bileğinden yaralanmıştır.

2010 yılında TRT1'de Bank Asya 1.Lig Günlüğü ve MasterChef Türkiye isimli programı ve 2011 yılında Star TV'de yayınlanan Star Akademi'nin sunucusu olmuştur.

2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında Nur Yerlitaş, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

2015 yılı ocak ayında Tv8 kanalında başlayan ve Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı 2.sezon "Bu Tarz Benim" adlı yarışma programında Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, İvana Sert, ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yaptı.

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de 2015 temmuz ayında başlayacak olan ve sunuculuğunu Öykü Serter'in yapacağı 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) yarışmasında, Mustafa Sandal, Demet Akalın ve Fuat Güner ile birlikte jüri üyeliği yapacaktır.

2016 yılının başında başlayacak olan 5.sezon İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında jüri koltuğunda Neslihan Yargıcı ve Hakan Akkaya da oturacak.

Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu'nun olmadığı bu yeni sezonda İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasında yine sunuculuğu Öykü Serter yaparken, jüride Neslihan Yargıcı, İvana Sert, Hakan Akkaya ve Uğurkan Erez olacak.

Öykü Serter , 18 Nisan 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan "Fenomen" adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmaktadır.

Filmleri :

2004 - İstanbul Şahidimdir (Dizi)

2006 - Ahbir Polis Olsam (Dizi)

Sunduğu Yarışma Programları :

Fenomen

İşte Benim Stilim

Bu Tarz Benim

Anadolu Ateşi

Akademi Türkiye

Biri Bizi Gözetliyor

Acemi Birlik

B.U.M.