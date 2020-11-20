Öykü Serter'den bomba açıklama: ''Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim''

Geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programına konuk olan Öykü Serter, geçmişte yaşadığı aşk skandalını kameralar karşısında dile getirdi. Medeni durumu evliliğe müsait olmayan biriyle aşk yaşadığını söyleyen Serter'in o anlar kameralara böyle kaydedildi.