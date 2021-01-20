Bir dönem ekranlarda yer alan İşte Benim Stilim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapan Öykü Serter programın jüri üyesi olan Kemal Doğulu ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündem olmuştu. Geçtiğimiz akşam Serter, iş adamı Ümit Oruç'la görüntülenmesinin ardından yeni aşka yelken açtığı belirtildi. Peki Öykü Serter'in yeni aşkı Ümit Oruç kimdir?

ÖYKÜ SERTER'İN YENİ AŞKI ÜMİT ORUÇ KİMDİR?

Güzel sunucu Öykü Serter ile bir mekan çıkışında kameralara yansıyan Ümit Oruç'un kim olduğu merak ediliyor. İş insanı olan Oruç, daha evvelde oyuncu Ayça Ayşin ile yaşadığı ilişkiyle gündem olmuştu. Hakkında pek bir bilgi bulunmayan Oruç'un Instagram'da ise 49,4bin takipçisi mevcut.

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