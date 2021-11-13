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Öyle bir ivme kazandı ki altın fiyatları rekor tanımıyor! Gram altın tarihi zirveyi gördü! Yatırım yapanlar paraları katladı! İşte güncel altın fiyatları

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yükselişe geçen altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. 600 TL'ye kadar yükselen gram altın 13 Kasım 2021 Cumartesi gününde 599 TL seviyelerinden satılıyor. Bu kapsamda 13 Kasım 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Öyle bir ivme kazandı ki altın fiyatları rekor tanımıyor! Gram altın tarihi zirveyi gördü! Yatırım yapanlar paraları katladı! İşte güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 13 Kasım 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 