Öyle bir ivme kazandı ki altın fiyatları rekor tanımıyor! Gram altın tarihi zirveyi gördü! Yatırım yapanlar paraları katladı! İşte güncel altın fiyatları
Öyle bir ivme kazandı ki altın fiyatları rekor tanımıyor! Gram altın tarihi zirveyi gördü! Yatırım yapanlar paraları katladı! İşte güncel altın fiyatları
Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası yükselişe geçen altın fiyatları tarihi zirvesini gördü. 600 TL'ye kadar yükselen gram altın 13 Kasım 2021 Cumartesi gününde 599 TL seviyelerinden satılıyor. Bu kapsamda 13 Kasım 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...