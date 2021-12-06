'Öyle sev' şarkısı ile sahnenin tozunu attırdı! Almanları kendine hayran bırakan Zeynep Avcı yarı finale çıktı mı?

Müziğin evrensel bir dil olduğunu bir kez daha hatırlatan Zeynep Avcı, hem ülkemizde hem de Almanya'da büyük beğeni ve takdir topladı.

JÜRİ ÜYESİ JEST YAPTI

İlk olarak 'Yalan' performansıyla herkesi büyüleyen Avcı, yarışmanın çeyrek finali için Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını seslendirdi. Bir jüri üyesi ise Avcı'ya jest yaparak sahneye çıkışını Türkçe duyurdu. Jüri üyesi "Şimdi birlikte Zeynep'i dinleyeceğiz" dedi. 09 numara ile izleyenlerin oylamasına sunulan performans bu kez Avcı’yı bir üst tura çıkarmaya yetmedi.

PERFORMANSI AYAKTA ALKIŞLANDI

Zeynep Avcı The Voice of Germany'de yarı finali 0.2% ile kaçırdı. Muhteşem performansına rağmen yarı finale çıkamadan elenen Avcı, ayakta alkışlandı.

Öte yandan sosyal medyada dolanan bir takım iddialara göre seslendirdiği parçanın seçimini kendinin değil kanalın yaptığı yönünde söylentiler oluştu. Sosyal medyadaki bir çok insan Avcı'nın bu parça ile ses rengini tam olarak gösteremediği, çok daha etkili şarkılarla daha büyük bir sükse yapabileceğini ve şarkının Avcı'nın sesinin yanında sönük kaldığı dile getirildi.