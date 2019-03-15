Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Oyna Kazan tahmin 15 Mart | Oyna Kazan joker kodu

Oyna Kazan ipucu sorucu herkes tarafından araştırılıyor. Peki Oyna Kazan 21:30 ipucu sorusu nedir? Oyna Kazan joker kodu nedir? Oyna Kazan İbrahim Selim kimdir? Oyna Kazan nasıl oynanır? Oyna Kazan nasıl para kazanılır? Oyna Kazan Instagram hesabından ipucu sorusu açıklandı. İşte Oyna Kazan ipucu sorusu 21:30 14 Mart yayınlandı. İşte Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU 15 MART NEDİR?

Onedio'nun gerçek para ödüllü canlı mobil bilgi yarışması Oyna Kazan ipucu sorusu binlerce kişi tarafından aratılıyor. Peki Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı ile birlikte haberimizde...

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OYNA KAZAN İPUCU CEVABI:

OYNA KAZAN JOKER KODU NEDİR? OYNA KAZAN 21:30 JOKER KODU

Onedio tarafından hayata geçirilen Oyna Kazan uygulaması her geçen gün kullanıcı kitlesini artırıyor. Oyna Kazan joker kodu henüz açıklanmadı. Oyna Kazan joker kodu açıklanır açıklanmaz haberimizde bulabilirsiniz...

OYNA KAZAN NEDİR? NASIL OYNANIR?

Ülkemizde gerçek para ödüllü, canlı mobil bilgi yarışmaları günden güne artış gösteriyor. Webrazzi Ödülleri 2018‘de “Yılın Girişimi“, “Yılın Mobil Uygulaması” ve “Yılın Girişimcisi” ödüllerini kazanan Hadi‘nin kısa bir süre zarfında gösterdiği büyük başarıdan sonra Türk Telekom da Eleq isimli yarışmasını yayına almıştı. Şimdi ise sizleri, yine Webrazzi Ödülleri 2018’de “Yılın En Başarılı YouTube Kanalı” ve “Yılın Haber Sitesi” ödüllerini kazanan Onedio tarafından hayata geçirilen yepyeni bilgi yarışması Oyna Kazan‘la tanıştırmak istiyoruz.

OYNA KAZAN'DA NASIL PARA KAZANILIR?

Sunuculuğunu İbrahim Selim’in üstlendiği Oyna Kazan da tıpkı Hadi ve Eleq’te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Örneğin; Hadi’de toplamda 12 soru bulunuyor ve toplam ödül son soruyu doğru yanıtlayan kişiler arasında paylaştırılıyor. Fakat Oyna Kazan’da bu durum biraz daha farklılık gösteriyor. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekiyor; Oyna Kazan’da spesifik bir soru sayısı bulunmuyor, “Kazandıran Sorular”a geçmek için geriye 10 kişinin kalması gerekiyor. 10 kişi kaldığında herkes en düşük ödülü halihazırda kazanmış oluyor. Ama büyük ödülü kazanmak için geriye bir kişinin kalması gerekiyor. O yüzden son 10 kişi kalana kadar para kazandıran sorulara geçilmiyor, bu da soru sayısının sürekli değişmesine neden oluyor.

OYNA KAZAN'DA KAÇ SORU VAR?

Soru sayısının uzun fazla olması ve yarışma sorularının muadillerine kıyasla daha zor olması ise Oyna Kazan’ı dikkat çekici yapan detaylar arasında yer alıyor. Diğer bilgi yarışmalarında son soruyu bilseniz bile kazandığınız ödül gerçekten çok düşük miktarlar oluyor. Fakat Oyna Kazan’da, verilen ödüle göre değişiklik göstermekle birlikte kazandığınız miktar en az çift rakamları buluyor. Diğer yarışmalarda kazandığınız parayı çekebilmek için en az 20 TL kazanmış olmanız gerekiyor, fakat Oyna Kazan’da paranıza ulaşmak için kasanızda en az 50 TL olması gerekiyor. Ancak verilen ödül miktarını göz önünde bulundurduğumuzda bunun çok normal bir miktar olduğunu söyleyebiliriz.

OYNA KAZAN'DA NASIL JOKER KAZANILIR?

Oyna Kazan’daki joker mantığı da diğer yarışmalardan biraz farklı olarak karşımıza çıkıyor. “Ekstra Can”, “Eleme” ve “Çift Cevap” olmak üzere üç farklı joker türü bulunuyor ve bu jokerleri “Kazandıran Sorular”dan önce kullanmanız gerekiyor. Son 10 kişi kaldığında haksız rekabeti önlemek için bu jokerleri kullanmanıza imkan verilmiyor. Jokerleri kazanmak için başka birinin sizin kullanıcı adınızı referans göstermesi gerekiyor. Eğer daha fazla hakkınız olsun istiyorsanız her türden tek joker için 2,99 TL ya da 6 adet joker için 12,99 TL ödemeniz gerekiyor. Platformda şimdilik “2’li Full Joker Paketi” adlı bir paket de bulunuyor ve 6,99 karşılığında her jokerden ikişer adet almış oluyorsunuz.

Onedio tarafından hayata geçirilen ve şu anda beta sürümünde olan Oyna Kazan’ı App Store ve Google Play Store‘dan indirmek mümkün. Uygulamayı cihazınıza indirdikten sonra “Giriş Bileti” yazan yere kod olarak, Türkçe karakterlerle “oynadıkçakazan” yazmanız yeterli oluyor. Akabinde siz de Oyna Kazan’da yarışmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulamanın beta sürümünden ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil, ancak tek seferde yarışan kullanıcı sayısının 1600’leri geçtiğini de belirtelim.

OYNA KAZAN SUNUCUSU İBRAHİM SELİM KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

1979'da Ankara’da doğdu. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İbrahim Selim aslen Arvin-Arhavilidir. 3 sene biyoloji okudu daha sonra Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitirdi. Ankara’da günlük TRT dizilerinde oyunculuğa başladı. Daha sonta İstanbul'a taşındı. Burada DOT Tiyatro'ya girdi. Arada dizilerde yer aldı. Çok sayıda reklamda yer aldı ve seslendirme yaptı. Afife Tiyatro Ödülleri’nin ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü kazandı. Daha sonra Derviş Zaim'in filmi Rüya, Fatih, Kusursuzlar ve Şubat(dizi)'ta rol aldı.Son dönemde Youtube kanalı "Stolk" ile karşımıza çıkıyor.