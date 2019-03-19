’Oyun Alanı’ sergisi SAÜ’de sanatseverlerle buluştu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Meryem Uzunoğlu'nun "Oyun Alanı" başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Uzunoğlu'nun eserlerinden oluşan sergi 18 Mart Pazartesi günü STMF Sanat Galerisinde açıldı. Sergide, Uzunoğlu'nun tuval, kağıt, ekran gibi farklı yüzeyler üzerinde tüketim kültürüne ait klişe imajları, doğaya referans veren peyzajları, görsel belleğin nesnesine dönüşmüş olan fotoğrafları, kendisini ve güncel yaşantısına ait nesneleri görselleştirdiği eserleri yer alıyor.

Sanatçı fotoğraf gerçekliğine öykünen resimler, soyutlamaya gönderme yapan fotoğraflar, resimsel gerçeklik gibi kendini sunan ekranlar üzerinden yüzeyi çok katmanlı bir gerçekliğin mekanına dönüştürüyor. Bir yandan çocukların dünyasına ait nesnelerin fotografik imajlarını yerleştirdiği temsili doğa manzaralarını, tanımsız boşlukları ya da tekinsiz mekânları kendi oyun bahçesine dönüştürüyor öte yandan muğlak bir zemine çektiği yüzey aracılığı ile daha büyük bir oyuna işaret ediyor.

Meryem Uzunoğlu'nun "Oyun Alanı" isimli sergisi 24 Mart Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini "Toplumsal Olayların Çağdaş Türk Resmine Yansıması" başlıklı teziyle 2003 yılında, sanatta yeterlik eğitimini "Cumhuriyetten Günümüze Toplumsal Değişimin Türk Resim Sanatında Kadın İmgesine Yansıması" başlıklı teziyle 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde tamamladı. Uzunoğlu, halen Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: İHA