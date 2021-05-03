Oyun Geliştirme Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2514.08

Meslek Adı : Oyun Geliştirme Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu : Uygulama Programcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Tanımı : Oyun Geliştirici, farklı türlerde oyunları oluşturan ve bir bütün olarak kullanıcıya sunulmasını sağlayan kişidir. Genellikle yazılım ve tasarım gibi alanlarla ilgilenen oyun geliştiriciler, oyun stüdyolarında ya da oyun geliştirme şirketlerinde çalışırlar.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oyun Geliştiriciler, genellikle oyunun yazılım kısmı ile ilgilenir. Birçok farklı oyun türü olması nedeniyle uzmanlık alanları değişmektedir. Ancak temel olarak Oyun Geliştiricilerden beklenen görev ve sorumluluklar şöyle sıralanabilir;

Tasarım, ses efektleri, modelleme ve programlama gibi farklı alanlar hakkında bilgi sahibi olmak,

Yeni oyun teknolojilerini takip etmek ve hızla uyum sağlamak,

Analitik ve çözüm odaklı düşünmek,

Birçok farklı oyun türünü oynamak ya da takip etmek,

Araştırma ve geliştirme yapmak,

Farklı disiplinlere eğilmek ve gelişmek.

Oyun Geliştirme Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Plastik Kapak Tarihleme Makinesi Operatörü mesleği için “8183.27” kod olarak kullanılır iken Filolog (Azerbaycan Dili ve Edebiyatı) mesleği için “2643.30” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Oyun Geliştirme Uzmanı Meslek Kodu “2514.08” olarak belirlenmiştir.

(KARİYER.NET/İŞKUR)