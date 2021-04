Oyun meraklılarına müjde! Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games oyun meraklılarının heyecanla beklediği açıklamayı yaptı. Her hafta kullanıcılarına ücretsiz bir oyun veren Epic Games'in sıradaki oyunu belli oldu. Oyuncular, Tales of the Neon Sea‘yi bedava indirmeye başlamıştı. Epic Games Store‘un açıklamasına göre sıradaki oyun kahkahalara boğan bir macera yapımı olacak. Henüz mağazada listelenmeyen 3 out of 10: Season isimli oyunun 2 haftaya kadar ücretsiz dağıtılmaya başlanması hedefleniyor. Oyun görselinde yaşanacak olan maceraların ne kadar renkli olacağı gözler önüne serilmiş durumda. Görselden dahi oyun meraklılarını eğlence dolu anların beklediği fark edilebiliyor.

İLGİ ÇEKİCİ GRAFİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kullanıcılarla 2 haftaya kadar buluşacak olan oyun, şimdiden renkli hikayesi ve ilginç grafikleri ile konuşulmaya başladı. Terrible Posture Games tarafından geliştirilen oyun ilk sezonuyla 2020 yazında yayınlanmıştı. Şimdi ise Microsoft Windows, Nintendo Switch ve Xbox Series X / S platformlarını destekleyen macera temalı yapım, şimdi ikinci sezonu için artık gün sayıyor.

Sevgi dolu ve aynı zamanda hicivli bakış açısını yansıtan oyunun konusu; hayali bir oyun stüdyosunda çalışıp iyi bir yapım ortaya çıkarmaya çalışan bir grup ekip arkadaşının hikayesinden oluşuyor. Oyunun fiyatı da henüz belli olmadı. İlk olarak ücretsiz dağıtılacak oyunun fiyatı belirlendiğinde açıklama yapılması bekleniyor.