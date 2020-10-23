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  3. Oyun oynadığı balkon korkuluklarının arasında kafası kaldı!

Oyun oynadığı balkon korkuluklarının arasında kafası kaldı!

Erzincan'da 6 yaşındaki bir çocuk, bir binanın balkonunda oyun oynadığı sırada balkon demirliklerine kafasını sıkıştırdı. Durumu gören ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıkları keserek çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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23 Ekim 2020 Cuma 15:16
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