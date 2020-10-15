Oyun oynarken ayağına çivi battı! Çığlığı yürekleri dağladı
Erzincan’da bir kız evde oyun oynadığı sırada ayağına dolabın kenarından ucu dışarı çıkan çivi battı. Çocuğun çığlığı üzerine odaya koşan aile gördüğü manzara karşısında hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızın ayağına batan çiviyi çıkardı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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