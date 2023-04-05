Oyun oynarken bir anda yere yığıldı! Fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yunus köyünde yaşayan 14 yaşındaki Yusuf Kamış, okul çıkışı arkadaşları ile oyun oynarken fenalaşarak hayatını kaybetti.

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Oyun oynarken bir anda yere yığıldı! Fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okul çıkışı arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda yere yığılan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

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HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİNİN KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Yunus köyünde yaşayan 14 yaşındaki Yusuf Kamış, okul çıkışı arkadaşları ile oyun oynarken fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen İnebolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Yusuf Kamış'ın hayatını kaybetmesi, yakınlarını yasa boğdu.

KAYNAK: İHA

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