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  3. Oyun oynarken dengesini kaybetti! Eline demir korkuluk saplandı

Oyun oynarken dengesini kaybetti! Eline demir korkuluk saplandı

Mersin'de evinin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki bir çocuk, çıktığı duvarın üzerinde dengesini kaybedip düşünce eline bahçe duvarının korkuluğu saplandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çocuğun elinden korkuluk çıkartıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 yaşındaki Mert Saran evinin bahçesinde oynadığı sırada dengesini kaybetmesi üzerine eline demir korkuluk saplandı. Çocuğun çığlıkları üzerine olayı gören aile, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan müdahalelerin ardından çocuğun elinden demir çıkartıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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28 Temmuz 2020 Salı 10:39
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