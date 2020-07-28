Oyun oynarken dengesini kaybetti! Eline demir korkuluk saplandı

Mersin'de evinin bahçesinde oyun oynayan 11 yaşındaki bir çocuk, çıktığı duvarın üzerinde dengesini kaybedip düşünce eline bahçe duvarının korkuluğu saplandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çocuğun elinden korkuluk çıkartıldı.