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Oyun oynarken süt kazanına düşen minik İrem hayatını kaybetti

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde, evinin bahçesinde oyun oynayan İrem K. (3), iddiaya göre dengesini kaybedip süt kaynatılan kazana düştü. Kazandan çıkarılan çocuk, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Oyun oynarken süt kazanına düşen minik İrem hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın  Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde evinin bahçesinde oyun oynayan İrem K. (3), olaya şahit olan kişilerin iddiasına göre dengesini kaybederek süt kaynatılan kazana düştü.Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk otomobille Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Burada tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defedilmek üzere ailesine teslim edildi.



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