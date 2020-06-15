Oyun oynarken süt kazanına düşen minik İrem hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde evinin bahçesinde oyun oynayan İrem K. (3), olaya şahit olan kişilerin iddiasına göre dengesini kaybederek süt kaynatılan kazana düştü.Çığlıklarını duyan yakınları tarafından kazandan çıkarılan çocuk otomobille Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Burada tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Çocuğun cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defedilmek üzere ailesine teslim edildi.