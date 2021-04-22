23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı bu hafta camilerde kılınacak mı?Ayaça isminin anlamı nedir, Ayaça ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kırsal mahallelerde eğitime destek! Tarsus’ta ’Köyüm Uzakta Öğretmenim Yanımda Projesi’Berda isminin anlamı nedir, Berda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gençlere umut olan gelişme! Gençlik ve Spor Bakanlığından Bitlis'e spor ve gençlik yatırımıLübnan’da yoksullukla birlikte hırsızlık da artıyor: Rögar kapakları çalındı!Aile mesleği haline getirdiler! Kolombiyalı karı koca hırsızlık çetesi çökertildiBahar isminin anlamı nedir, Bahar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyorBahçelievler’de en çok kitap okuyan çocuklar bisikleti kaptı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Oyun oynarken üzerine demir askılık düşen kız çocuğunun kafasına kanca saplandı

Oyun oynarken üzerine demir askılık düşen kız çocuğunun kafasına kanca saplandı

Isparta'da 7 yaşındaki kız çocuğu evinin avlusunda oyun oynarken üzerine demir askılık düşmesi sonucu kanca kısmı kafasına saplandı.

Olay saat 14.15 sıralarında Ayazmana Mahallesi 4477 sokakta meydana geldi. Azra S., evinin avlusunda kuzeniyle birlikte oyun oynadığı sırada demir askılık üzerine düştü. Düşme esnasında askılığın kanca kısmı küçük kızın kafasına saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Azra S.'nin kafasına saplanan kancayı keserek çıkardı. Acılar içerisinde bağıran çocuğu sağlık ekipleri ve kızın ailesi sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Azra S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Oyun oynarken üzerine demir askılık düşen kız çocuğunun kafasına kanca saplandı

Oyun oynarken üzerine demir askılık düşen kız çocuğunun kafasına kanca saplandı

Oyun oynarken üzerine demir askılık düşen kız çocuğunun kafasına kanca saplandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT