Oyun tutkunlarına müjde! Amazon Prime abonelerine yeni ücretsiz oyun

Amazon'dan oyun meraklılarını sevindiren bir haber geldi. Epic Games ya da Steam gibi platformların ücretsiz oyun yarışına Amazon da dahil oldu. Yapılan duyuruda abonelere verilecek yeni bir ücretsiz oyunla gönüllerin fethedileceği ifade edildi.

Merakla beklenen ücretsiz oyun Battlefield 4... Bugünlerde altıncı sürümünün duyurulması beklenen oyunun bu dördüncü sürümü 2013 yılında kullanıma sunulmuştu. Hala satışta olduğu bilinen oyunun Steam fiyatı ise 69.99 TL. Dolayısıyla Amazon'dan tarafından verilen ücretsiz oyun müjdesi büyük sevinç yarattı.

SÜPER GÜÇLERİN SAVAŞI

Battlefield 4 modern bir dünyada süper güçlerin savaşı içinde geçen bir aksiyon oyunu. Serideki diğer oyunlarda olduğu gibi aksiyonun üst seviyede olduğu oyunda özel kuvvetlere mensup bir askeri canlandırıyorsunuz. Bu fırsattan yararlanmak içinse Amazon Prime aboneliğinizin olması gerekiyor. Ayrıca oyunu oynamaya devam etmek için bu aboneliğin aktif olması da ikinci bir şart. Amazon Prime aboneliği için Türkiye'de ayda 7.99 TL ödemek gerekiyor. Bu aboneliği aldığınızda Prime Gaming aboneliği de ücretsiz olarak geliyor. Detaylı bilgiler Amazon Prime Gaming sayfasında yer alıyor.

Amazon Prime Gaming sürprizleri bununla sınırlı değil. Ayrıca BFF or Die, Newfound Courage, Lost in Harmony, Batman: The Telltale Series, Mugster, Spitkiss, Frog Climbers, Mana Sparkle ve Bombslinger oyunlarıda aynen Battlefield 4'te olduğu gibi ücretsiz olarak sahip olunabilecek oyunlar listesine eklendi. Elbette bu oyunlara da sahip olmak ve oynamaya devam etmek için aktif bir Amazon Prime aboneliğinin olması gerekiyor.