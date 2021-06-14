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  3. Oyun tutkunlarına müjdeli haber! Horizon 5'in çıkış tarihi belli oldu

Oyun tutkunlarına müjdeli haber! Horizon 5'in çıkış tarihi belli oldu

Oyun meraklılarının heyecanla beklediği tarih Forza tarafından açıklandı. Otomobil tutkunlarının gözde oyunu Forza Horizon 5'in çıkış tarihi Kasım ayında gerçekleşeceği ifade edildi.

Oyun tutkunlarına müjdeli haber! Horizon 5'in çıkış tarihi belli oldu

Tanıtılan oyunlar arasında en çok dikkat çekenlerin başında yer alan Forza Horizon serisinin son gözdesi için heyecanla beklenen tarih netleşti. Forza Horizon 5'in oyun tutkunları ile buluşacağı tarih Kasım ayı olarak açıklandı. 

YAYINLANAN FRAGMAN HEYECAN YARATTI

Horizon 5 olacak ve oyun Xbox Series X/S, Xbox One ve PC'ye 9 Kasım'da gelecek. Yapılan açıklamada ayrıca oyunun ilk günden itibaren Xbox Game Pass'te de yer alacağı ifade edildi. Yayınlanan fragman ise oyun meraklılarının heyecanını doruk noktasına çıkardı.

GERÇEKÇİ GRAFİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

E3 Direct etkinliğinde tanıtılan oyunda dikkat çeken detaylara da yer verildi. Oyunda gerçekçi grafikler ve konsol özelliklerini üst seviyede kullanım imkanı kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Dünya araç sürme oyunu Playground Games tarafından geliştirildi. Oyuncular start ile birlikte kendilerini Meksika'da bulacak. Oyunda ayrıca ülkenin bazı bölgelerinin, dijital ortama neredeyse birebir şekilde aktarıldığı görülüyor.

Oyun tutkunlarına müjdeli haber! Horizon 5in çıkış tarihi belli oldu

Oyunda yalnızca çöllerde toz kaldırmakla kalmayacağız. Yağmur ormanlarında zorlu şartlarla mücadele ettiğimiz de olacak, sönmüş bir volkanda yarıştığımız da. Işın izleme teknolojisi de bu mekanların gerçeklik hissini arttırıyor.

Oyun tutkunlarına müjdeli haber! Horizon 5in çıkış tarihi belli oldu

Xbox ve Bethesda'nın yaptığı tanıtım etkinliğinde söz alan Phil Spencer, Turn 10 Studios'un şu anda Forza Motorsport serisindeki son oyun üzerinde yoğun şekilde mesai harcadığını da açıkladı.

Oyun tutkunlarına müjdeli haber! Horizon 5in çıkış tarihi belli olduOyun tutkunlarına müjdeli haber! Horizon 5in çıkış tarihi belli oldu

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