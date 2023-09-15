Oyun tutkunu gençler Erzincan’daki e-spor atölyesinde

İnovasyon Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek olan Erzincan Valorant Ligi 2. yarı müsabakalarında oyun tutkunu gençler hünerlerini konuşturacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan e-spor atölyesinde oyun tutkunu geçler hem eğleniyor hem de profesyonel sporcu olarak gelir elde etmek istiyor. "Valorant Turnuvası" düzenlenerek son teknolojiyle kurulan ve gençlerin yoğun katılımıyla hizmete açılan e-spor atölyesinde Erzincan Valorant Ligi 2. yarı müsabakaları başlıyor. 20-21-23 Eylül 2023 tarihlerinde Erzincan 13 Şubat Stadyumu İnovasyon Gençlik Merkezi'nde düzenlenecek olan müsabakalar saat 18.30-19.30 saatleri arasında oynanacak.

E-spor oyuncusu Muhammed Burak Özkaya, "Erzincan'da böyle organizasyonların olması gerçekten çok hoş. Önceden online olarak çok turnuva arıyorduk ama bu şekilde düzenlenmesi çok iyi oldu. Daha önceden arkadaşlar arasında ya internet kafede toplanıp oynuyorduk ya da hep beraber evden girip oynuyorduk. Hedefimizde hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonalarına katılmak var. Daha çok antrenman yapıp daha sıkı çalışıp daha çok kendimizi geliştirip ekipmanlarımızı değiştirip çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)