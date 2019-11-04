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  3. Oyuncak ayı paniği! Fünyeyle patlatıldı

Oyuncak ayı paniği! Fünyeyle patlatıldı

Karaman'da, lisenin yakınındaki kaldırıma bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu. Bomba imha ekipleri tarafından müdahale edilen oyuncak ayının içerisinden patlayıcı madde çıkmadı.

Oyuncak ayı paniği! Fünyeyle patlatıldı

Karaman'da, lisenin yakınındaki kaldırıma bırakılan oyuncak ayı, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan oyuncak ayının içinde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı.

PANİK DOLU ANLAR

Olay, bugün öğleden sonra, Nefise Sultan Mahallesi 1'inci İstasyon Caddesi'nde, Kahraman Lisesi'nin yakınında meydana geldi. Kaldırımda oyuncak ayının olduğunu fark eden mahalleli, içinde bomba olabileceği düşünüp, polisi aradı. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giyip, oyuncak ayıyı fünyeyle patlattı. Oyuncak ayının içinde herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı.

Oyuncak ayı paniği! Fünyeyle patlatıldı

Oyuncak ayı paniği! Fünyeyle patlatıldı

 

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