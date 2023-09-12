Oyuncak ayının içinden tabanca çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde yasadışı silah imal edildiği tespit edilen iki adreste yapılan aramada çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken, oyuncak ayının içerisine gizlenmiş tabanca da ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Oyuncak ayının içinden tabanca çıktı

Aydın'ın Çine ilçesinde yasadışı silah imal edildiği tespit edilen iki adreste yapılan aramada çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken, oyuncak ayının içerisine gizlenmiş tabanca da ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı silah ve mühimmat imal ve ticareti yapan şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Çine ilçesinde F.K. isimli şüpheli şahsa ait iki adreste yapılan aramada, 4 adet (Namlusu açık) 9 mm. tabanca, 2 adet (Namlusu açık) 7x65 mm. tabanca, 1 adet 6x35 mm. çapında tabanca, 2 adet dinamit lokumu, 1 adet 7x62 milimetre çapında fişek, 40 adet 9x19 milimetre çapında tabanca fişeği, 45 adet 7x65 milimetre çapında tabanca fişeği, 78 çift tabanca kabzesi, 10 adet ağzı açılmış namlu, 25) adet ateşleme iğnesi, 12 adet icra yayı ve mili, 3 adet Namlu açmak maksadı ile kullanılan matkap, 2 adet Namlu şekillendirme ve bileme maksadı ile kullanılan spiral, 15 adet namlu açmak maksadıyla kullanılan matkap ucu, 30 Adet el aleti (Tornovida,pense vb.) 65 adet şarjör, 2 adet tabanca üst kapağı, 90 adet çeşitli tabanca parça ve tertibatı, 4 adet Tabanca temizleme yağı, 50 adet havai fişek ele geçirildi.

"Oyuncak ayının içinden tabanca çıktı"

Jandarma ekipleri adreslerde yaptıkları aramalarda birçok noktada çeşitli mühimmatlar ele geçirilirken, oyuncak ayının içerisine gizlenmiş bir adet tabanca da ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Oyuncak ayının içinden tabanca çıktı

Oyuncak ayının içinden tabanca çıktı

Oyuncak ayının içinden tabanca çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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