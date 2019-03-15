İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Bursa'da oyuncak silahla PTT'yi soyan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Bursa'da oyuncak silahla PTT'yi soyan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan PTT şubesini oyuncak silahla soyan M.D. (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde, soygunu borçları yüzünden gerçekleştirdiğini söyleyen zanlı, savcılık ifadesinde de aynı şeyleri tekrar etti. Çaldığı parayla borçlarını ödediğini söyleyen M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.