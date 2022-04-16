Oyuncakçı-Satış Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oyuncakçı-Satış görev tanımı nedir, Oyuncakçı-Satış ne iş yapar, Oyuncakçı-Satış olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oyuncakçı-Satış mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oyuncakçı-Satış Tanımı;

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Oyuncakçı-Satış Maaşı Ne Kadar? 2022 Oyuncakçı-Satış Maaşları

Oyuncakçı-Satış maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Oyuncakçı-Satış maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oyuncakçı-Satış iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5221.18

Meslek Adı :

Oyuncakçı-Satış

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri Sahipleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Oyuncak satışı yapılan kendine ait işyerinde, satışı yapılacak oyuncak çeşitlerini temin edilmesi, satışa hazırlanması ve satış işlemlerinin gerçekleştirmesini sağlayan, maiyetinde çalıştırdığı işçileri sevk ve idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oyuncakçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılabilecek oyuncak çeşitleri ile kalite ve miktarını tespit etmek,

b) Toptancı ve imalatçı firmalardan en uygun şartlarda mal temin etmek, işyerine nakliyesini sağlamak,

c) Çalıştırdığı personel varsa bunlarla ilgili iş planlaması ve organizasyonu yapmak, bunları sevk ve idare etmek,

d) İşyerinin, temizlik ve sağlık kurallarına göre temizliğini ve gerekli düzenlemeleri yapılmasını sağlamak,

e) Satış için paketlerde gelen oyuncaklardan gerekenlerin montajının yapılmasını, vitrin düzenlemesi ve teşhiri işlemlerinin yapılarak satışa hazır hale getirmesini sağlamak,

f) Satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını, indirim ve kampanyaları belirlemek,

g) Müşterilere, oyuncakların özellikler, kullanım şekilleri gibi konularda bilgiler vermek, gerektiğinde oyuncakları çalıştırmak, kullanarak göstermek,

h) Müşterilere, oyuncakların fiyatları hakkında bilgi vermek, satın almalarında karar vermelerine yardımcı olmak,

i) Müşterilerden sipariş almak, siparişlerin hazırlanarak müşterilere teslim edilmesini sağlamak,

j) Müşterilerin satın almaya karar verdiği oyuncakların sağlamlığını kontrol ederek paketlemek ve müşterilere teslim etmek,

k) Satışı yapılan ürünün ücretini tahsil etmek, fatura ya da yazar kasa fişini düzenleyerek müşteriye vermek,

l) Müşteri istek ve şikayetlerini değerlendirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak,

m) Oyuncak stoklarını kontrol etmek, biten ve azalan oyuncakları temin etmek,

n) İşyerine ait envanter ve muhasebe kayıtlarını tutmak, tutulmasını sağlamak,

o) İşyerine ait vergi, resim, harç, kira gibi aidat ve ödemeleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

p) Makbuz, fatura, senet, çek gibi ticari belgeleri düzenlemek,

q) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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