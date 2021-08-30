Oyuncu Berkay Ateş, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu!

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan Türkçeye uyarlanan 'Sadakatsiz' dizisi, her hafta çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekrana bağlayan dizinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sesen başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda; Burak Sergen, Alp Akar, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner, Kenan Ece, Özge Özder ve Tarık Emir Tekin gibi başarılı isimler yer arıyor. İşte bu isimlere bir yenisi daha katıldı.

BERKAY ATEŞ SADAKATSİZ DİZİSİNE DAHİL OLDU

Güçlü kadroya son olarak Alev Alev dizisinde gösterdiği performansla seyirciyi kendine hayran bırakan Berkay Ateş dahil oluyor.

Güzel haberi, Medyapım sosyal medya hesabından "Şahane bir haberimiz var" başlığı ile duyurdu. Çok sayıda takipçi bu habere epey sevindi.

BERKAY ATEŞ DİZİ KARİYERİ VE SİNEMA KARİYERİ

Star TV ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Vahide Perçin, Can Nergis, Beren Gökyıldız ve Nazlı Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı Anne dizisinde Cengiz Yıldız karakterini oynamış ve oyunculuğu ile dikkat çekmiştir.

Berkay Ateş son olarak Kanal D’de yayınlanan başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile Ömer Berk Cankat’ın paylaştığı Gülizar filminde Fettah karakterini oynamıştır. Berkay Ateş, 2018 yılı itibariyle fenomen dizi Çukur’un kadrosuna katılmıştır.

Ateş, son olarak Show TV'de yayımlanan Alev Alev dizisinde izleyiciyle buluştu.