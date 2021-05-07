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  3. Oyuncu Birce Akalay'dan fotoğraflı estetik açıklaması!

Oyuncu Birce Akalay'dan fotoğraflı estetik açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada başlayan 20'li yaşlar akımına katılan oyuncu Birce Akalay, yıllar öncesine ait yaptığı paylaşım ile 'estetik' iddialarına da cevap verdi

Oyuncu Birce Akalay'dan fotoğraflı estetik açıklaması!

Yer Gök Aşk, Babil gibi başarılı yapımlarda rol alan 36 yaşındaki oyuncu Birce Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 20'li yaşlar akımına dahil oldu. 20'li yaşlar tufanına katılan oyuncu hakkında öne sürülen estetik iddialarına da fotoğraflı yanıt verdi.

AKIMIN ARASINA ESTETİK CEVABINI SIKIŞTIRDI

2004 Türkiye Güzellik yarışmasında üçüncü olduktan sonra Paris’te düzenlenen Avrupa Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Akalay, yıllar önce çekilen bu fotoğrafını yayınladı.

Ünlü oyuncu, henüz 20 yaşındaki halini yayınlayarak hakkında çıkan 'estetik' iddialarına da ilk kez yanıt verdi. Birce Akalay, "Bu fotoğraf 2004 yılında Paris'te çekildi. Henüz 20 yaşındayım... 'Burnu miş miş', 'Yanakları fiş fiş', 'Çenesi kem küm olmuş' diyenlere selamlar..." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Birce Akalay'dan fotoğraflı estetik açıklaması!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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