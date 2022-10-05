Oyuncu Boran Kuzum Meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşkını ilan etti!

Başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Boran Kuzum kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımla ilan ettiler. "Vatanım Sensin, Saygı, Şahin Tepesi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem" gibi bir çok diziyle adından söz ettiren Boran Kuzum, bu kezs özel hayatıyla gündeme geldi.

AŞKINI İLAN ETTİ

Bir süredir beraberlik yaşayan ünlü çift aşklarını sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımla duyurdu. Son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizi ile boy gösteren 30 yaşındaki Szawlowski. Sosyal medya hesabından Kuzum'un kendisini öptüğü fotoğrafı paylaştı. Hesabında yaptığı paylaşım altına nazar boncuğu emojisi koydu. Boran Kuzum ise kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.