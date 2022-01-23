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  3. Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak hayatını kaybetti

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak hayatını kaybetti

Ceyda Düvenci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Bülent Şakrak aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Anne Meral Şakrak bugün hayatını kaybetti. Şakrak'ın Alzheimer hastası olduğu belirtiliyor.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak annesi Meral Şakrak'ı kaybetti. Acı kayıp sonrasında Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci yaptığı paylaşımda "Canım Meral annem..." notuna yer verdi.

Şakrak en son Sefirin Kızı' adlı dizide rol almıştı. Şimdilerde ise sevenlerin karşısına Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil'le birlikte rol aldığı 'Yaratılan' adlı dijital diziyle çıkacaktı. Acı haber Bülent Şakrak'ı derinden üzdü.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak hayatını kaybetti

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Anne Meral Şakrak bir müddettir  Alzheimer hastasıydı. Bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Meral Şakrak’ın ölüm nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

"CANIM MERAL ANNEM"

Acı haberin ardından sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden Meral Şakrak'ın fotoğrafını yayınlayan Ceyda Düvenci, paylaşımına "Canım Meral annem..." notunu düştü.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın annesi Meral Şakrak hayatını kaybetti

"Hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın"

Ardından Ceyda Düvenci, bir de post paylaştı. Düvenci, paylaşımına; "Canım Meral annem… bugün veda ettin bize… ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın. Gülen yüzün, sözlerin, tatlı huysuz hallerin hep bizimle… sevgilimin hayatıma kattığı en güzel kıymetsin sen… “canım erik, seni çok seviyorum…” annemizi yarın 24/02/2022 Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde 12.00’de kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnediyoruz" notunu düştü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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