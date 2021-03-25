Oyuncu Ceyda Düvenci'den dövme detaylı paylaşım

Sosyal medyadan yaptığı aile hayatını yansıtan paylaşımlarıyla beğeni toplayan, iki çocuk annesi Ceyda Düvenci, paylaştığı fotoğrafla yine çok konuşuldu. Düvenci, amuda kalkıp verdiği pozu paylaşarak belindeki dövmeyi gösterdi. Oyuncu yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafa, Şems-i Tebrizi'nin sözünü ekledi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

2 milyondan fazla takipçisi bulunan 43 yaşındaki oyuncu, genellikle aile yaşantısından kareleri takipçisinin beğenisine sunuyordu. Düvenci'nin, "Düzenin bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun, hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını" sözünü paylaştığı fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.