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  3. Oyuncu Duygu Sarışın, saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Oyuncu Duygu Sarışın, saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Sevilen oyuncu Duygu Sarışın, Kanser Savaşçıları Derneği'nin 'Saçım Saçın Olsun' kampanyası için saçlarını, tedavi esnasında saçı dökülen hastalara hediye etti. Sarışın, örnek davranışıyla olumlu tepkiler aldı.

Oyuncu Duygu Sarışın, saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Destek olduğu anlamlı proje hakkında konuşan Duygu Sarışın, "Doğup büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından afetler" dedi.

"DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK"

Saçlarını bağışlama sürecinden bahseden Duygu Sarışın, "Şöyle bir dönüp baktığınızda haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor. Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündüğü bu süreçte saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Dünyayı sevgi kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle" ifadelerine yer verdi.

 

Oyuncu Duygu Sarışın, saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Oyuncu Duygu Sarışın, saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Oyuncu Duygu Sarışın, saçlarını kanser hastalarına bağışladı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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