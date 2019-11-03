Oyuncu Emre Kınay'dan yeni nesil oyunculara tepki
Birçok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Emre Kınay şu sıralar 'Sevgili Geçmiş' dizisinde rol alıyor. Posta'ya Röportaj veren Emre Kınay: "80 Milyonluk ülkede toplasan 10 iyi genç oyuncu sayamam." dedi
Verdiği röportajlarla dikkat çeken açıklamalarda bulunan Emre Kınay genç oyuncular için şu sözleri söyledi:
"80 Milyonluk ülkede toplasan 10 iyi genç oyuncu sayamam, kafayı doldurmadan ceplerini doldurma derdindeler... Gençler kendilerini geliştirmiyor, üstelik egoları çok şişik ve şişiriliyor." dedi
Ben evlenilecek adam değilim
Hayatımda kimse yok. Zaten hangi kadın bu mesai koşullarına tahammül eder ki? Benim aşkım kızım. Onun doğru düzgün bir insan olması için elimden gelen çabayı gösteriyorum.
Evlenecek ve evlenilecek bir adam değilim. Şu anda durum bu… Aslında evcimenim. İşim biter bitmez eve koşarım. Ekmeğimi bile kendim yaparım. Mutfakta şahaneyimdir. Ama aşka vakit yok.
Emre Kınay kimdir?
Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay'ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece'de tamamladı. 1990 yılında Mimar SinanÜniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında Konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında başladığı Yüksek Lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır.
1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro'nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.
8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro"yu kurdu.
TRT'de "Yol Geçen Hanı" ve Kanal D'de "Sen Gidince" adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı.
2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren "İki Aile" dizisinde başrolünü İclal Aydınile paylaştı.
2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde boşandılar.
Emre Kınay 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan, yapımcılığını Tükenmezkalem Film'in üstlendiği, senaryosu Gani Müjde'ye ait ve yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu'nun yaptığı "Sil Baştan" adlı dizide, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç, Dilara Gönder, Esra Dermancıoğlu, Belma Canciğer, Cenk Ertan,Önder Açıkbaş, Tuna Orhan ve Çiçek Dilligil ile birlikte oynadı.
Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelenyönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosundaEmre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Kanat Heparı, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.
Ödülleri :
- 1998 - Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: - Simyacı
- 2006 - Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" - Kara Sohbet
- 2004 - 23. İstanbul Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" İnşaat filmi
Oynadığı Tiyatro Oyunları :
- 2010 - Sondan Sonra : Dennis Kelly - Duru Tiyatro
- 2008 - Aşk Her Yerde : Simon Williams - Duru Tiyatro
- 2007 - Bir Mutfak Masalı : Kerstin Specht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 2006 - Kara Sohbet : Amélie Nothomb - Duru Tiyatro
- 2005 - Sınır : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 2005 - Lütfen Kızımla Evlenir misiniz : Muzaffer İzgü - Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 2002 - İkinci Caddeninin Mahkumu : Neil Simon - Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 1999 - Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı - Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 1999 - Bir Cinayet Söylencesi : Melih Cevdet Anday - Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 1999 - Kuzguncuklu Fazilet : Yılmaz Karakoyunlu - Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 1998 - Bozuk Düzen : Dinçer Sümer - Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 1997 - Simyacı : Paaulo Coelho - Dostlar Tiyatrosu
- 1993 - Barış : Aristopfanes : Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 1992 - Sofokles'in Antigone'si : Bertolt Brecht - Bakırköy Belediye Tiyatroları
- 1991 - Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Filmleri ve Dizileri :
- 2015 - Güneşin Kızları (Haluk) (TV Dizisi)
- 2014 - Ulan İstanbul (Firuz) (dizi)
- 2014 - İnşaat 2 (Ali) (sinema)
- 2014 - Sil Baştan (Avukat Yiğit Şen)(TV Dizisi)
- 2014 - Benimle Var Mısın?
- 2013 - Karınca Kapanı (Boks Antrenörü)
- 2013 - Güneşi Beklerken
- 2012 - Ustura Kemal
- 2011 - Evvel Zaman Hikayesi
- 2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri
- 2010 - Sensiz Yaşayamam
- 2009-2010 - Aile Reisi
- 2009 - Ah Kalbim
- 2009 - Güneşi Gördüm
- 2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm
- 2005 - Kurtlar İmparatorluğu
- 2003 - Okul
- 2003 - İnşaat (Ömer Vargı)
- 2006-2008 - İki Aile
- 2006 - Kamyon
- 2005 - Seni Çok Özledim
- 2005 - Sen misin Değil misin?
- 2005 - Ölümüne Sevdalar
- 2004 - İstanbul Şahidimdir
- 2003 - Baba
- 2003 - Esir Şehrin İnsanları
- 2002 - Berivan
- 2001 - Yeditepe İstanbul
- 1999 - Yüzleşme
- 1999 - Baba
- 1999 - Yılan Hikayesi
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