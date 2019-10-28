Oyuncu Hande Erçel'in ablasından baby shower partisi

Hamileliğinde son aya giren Gamze Erçel kızı için baby shower partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarını ve aile dostlarını bir araya getiren Gamze Erçel partide kızının adını açıkladı.

11 Ocak 2019'da annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel kızına 'Aylin Mavi' ismini koymaya karar verdi. Partide zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

En büyük destekçisi kardeşi

Hamile Gamze Erçel'in en büyük destekçisi ise kardeşi Hande Erçel. Ablasını bir an yalnız bırakmayan güzel oyuncu Gamze Erçel'e her alanda yardımcı oluyor.

Anneye özlem

25 Ekim, Aylin Erçel'in doğum günüydü. Kızları annelerine olan özlemlerini şu sözlerle dile getirmişti. Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev'

Hande Erçel:

"25 Ekim. Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp... Senin kızın olmak en büyük şansım... Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için... Ve çok güzelsin anne..."