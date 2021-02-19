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  3. Oyuncu İmirzalıoğlu çifti bodrum'da kiralık ev arıyor

Oyuncu İmirzalıoğlu çifti bodrum'da kiralık ev arıyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti yaz tatili için kiralık ev arıyor. Ünlü çift ulaşımı zor olan Selimiye'den daha merkezi bir yer olan Bodrum'da ev aramakta.

Oyuncu İmirzalıoğlu çifti bodrum'da kiralık ev arıyor 118

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünya evine girmişti.