Oyuncu İmirzalıoğlu çifti bodrum'da kiralık ev arıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti yaz tatili için kiralık ev arıyor. Ünlü çift ulaşımı zor olan Selimiye'den daha merkezi bir yer olan Bodrum'da ev aramakta.

1 8 Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünya evine girmişti.