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  3. Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüs savaşına yenik düştü

Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüs savaşına yenik düştü

Makedonya'lı oyuncu Luran Ahmeti koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Başarılı projelerde yer alan oyuncunun vefat haberi birçok kişiyi üzdü.

Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüs savaşına yenik düştü 115

 Arnavut kökenli Makedon tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Luran Ahmeti hayatını kaybetti. 