Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisine sinirlenince ölümle tehdit etti!

Daha öncede Türk kadınları için yaptığı açıklamayla tepki çeken ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti. Alakurt, tehdit içeren sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak tepkilere neden oldu.

TAKİPÇİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bir fotoğrafına küfürlü yorum yapan takipçisine yanıt veren Alakurt şunları yazdı: "Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim"

TÜRK KADINLARI İÇİN SARF ETTİĞİ SÖZLER OLAY OLMUŞTU

Oyuncu Alakurt, daha önce de İnstagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullanmış ve yoğun tepkilere maruz kalmıştı.