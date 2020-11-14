Mustafa Topaloğlu'nun eşi Hasibe Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında ? Nereli ?Ali Karatürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu nasıl ? Son durum ne ?İrem Derici, yeni şarkısı için Brezilyalı modelle çektiği cesur klibi olay oldu!Garanti BBVA müşterilerini uyardı! İstanbul şubelerinin çalışma saatleri değiştiTOKİ, birçok ilde taksitle satılık konut almak için başvuru sürecini başlattı!Tülin Özen'in Bir Başkadır dizisindeki yarı çıplak olduğu cesur sahneler çok konuşuldu!Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisine sinirlenince ölümle tehdit etti!Uzmanlar açıkladı! İşte koronavirüse karşı kalkan olan 7 besinEvde bakım parası yatan iller 14 Kasım | İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisine sinirlenince ölümle tehdit etti!

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisine sinirlenince ölümle tehdit etti!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, bir takipçisini ölümle tehdit etti. Bir fotoğrafına küfürlü yorum yapan takipçisine yanıt veren Alakurt "Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. " paylaşımında bulundu.

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisine sinirlenince ölümle tehdit etti!

Daha öncede Türk kadınları için yaptığı açıklamayla tepki çeken ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti. Alakurt, tehdit içeren sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak tepkilere neden oldu.

TAKİPÇİSİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bir fotoğrafına küfürlü yorum yapan takipçisine yanıt veren Alakurt şunları yazdı: "Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim" 

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisine sinirlenince ölümle tehdit etti!

TÜRK KADINLARI İÇİN SARF ETTİĞİ SÖZLER OLAY OLMUŞTU

Oyuncu Alakurt, daha önce de İnstagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullanmış ve yoğun tepkilere maruz kalmıştı.

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisine sinirlenince ölümle tehdit etti!

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT