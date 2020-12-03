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Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı!

Issız Adam filmi ile akıllarda iz bırakan hem güzelliği hem de oyunculuğu ile dikkatleri çeken oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı. Birkan, yaptığı seramik ürünleri sosyal medya hesabı üzerinden satmaya başladı.

Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı!

'Issız Adam' filminde 'Ada' rolü ile yıldızı parlayan oyuncu Melis Birkan, hobi olarak başladığı seramik yapımını ilerletti ve el yapımı seramiklerini online olarak satmaya başladı. 

Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı!

39 yaşındaki Birkan “Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan” diyen Birkan, el yapımı seramiklerini  sosyal medya hesabı üzerinden satmaya başladı.

Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı!

MELİS BİRKAN KİMDİR?

30 Kasım 1983 yılında Ankara'da dünyaya gelen Melis Birkan, ilkokula başladığı sene babasının işi nedeniyle İstanbul'a taşındı. Birkan, altı yaşındayken dansa olan ilgisi üzerine ilköğretim ve lise yıllarında eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale üzerine tamamladı.

Kamera karşısında ısınma turlarını 2005 yılında yayınlanan Tarz-ı Hayat adlı programın sunuculuğunu yaparak atan Birkan, birçok yapımda rol aldı.

Oyuncu, 'Sen Benim Her Şeyimsin', 'Adını Sen Koy', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?', 'Avrupa Yakası' gibi birçok dizi ve filmde boy göstermesine rağmen adını Issız Adam ve Leyla ile Mecnun'da duyurmuştu.

Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı!

Melis Birkan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2005 – Çapkın (Kiraz) (TV Dizisi)
2006 – Barda (Nil) (Sinema Filmi)
2006 – Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Çiçek) (Sinema Filmi)
2006-2007 – Köprü (Elmas) (TV Dizisi)
2006 – İyi ki Varsın (Gizem) (TV Dizisi)
2007 – Komedi Dükkanı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2007 – Ulak (Emine-Ümmü) (Sinema Filmi)
2008 – Ayışığı (Zeynep) (TV Dizisi)
2008 – Issız Adam (Ada) (Sinema Filmi)
2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Cemile) (TV Dizisi)
2009 – Adını Sen Koy (Aybike) (Sinema Filmi)
2009 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)
2010 – Deli Saraylı (Hüma) (TV Dizisi)
2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2012-2013 – Leyla ile Mecnun (Leyla) (TV Dizisi)
2014 – Saklı Kalan (Defne-Gülce) (TV Dizisi)
2015 – Büyük Sürgün Kafkasya (Safiye) (TV Dizisi)
2016 – 46 Yok Olan (Ceyla) (TV Dizisi)
2016 – Sen Benim Herşeyimsin (Pınar) (Sinema Filmi)
2019 – Söz (Linda) (TV Dizisi)

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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