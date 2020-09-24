Oyuncu Meral Kaplan mahkeme salonunda sinir krizi geçirdi!

Kıbrıslı iş adamı Erhan Kiani ile karşılıklı boşanma davaları 3 yıldır devam eden ünlü oyuncu Meral Kaplan mahkemede aleyhinde tanıklık yapılınca sinir krizi geçirdi.

İki muhabirin aleyhinde tanıklık yapması üzerine göz yaşlarına hakim olamayan Meral Kaplan duruşma salonunda sinir krizi geçirdi.

Reddi hakim talebinde bulunan Kaplan, duruşma salonu önünde de uzun süre gözyaşı döktü. Avukatının müdahalesiyle sakinleştirilen Meral Kaplan, "Duruşmada benim çocukluk arkadaşım olan Kübra Ulutaş'ı yeniden tanık olarak dinletmek istediler. Mahkeme hakiminin tarafsızlığını yitirdiğini düşündüğüm için hakimi reddettim" dedi.



İKİ MUHABİR ALEYHİNDE İFADE VERDİ

Erhan Kiani ile Meral Kaplan'ın karşılıklı açtıkları boşanma davaları yaklaşık 3 yıldır sürüyordu. Davanın dün görülen duruşmasına Meral Kaplan ile Erhan Kiani ve tanıklar katıldı. Muhabir Recep Aslan mahkemede tanık olarak dinlendi. Aslan ifadesinde, "Yaklaşık 1,5 yıl önce haber aramak için dolaştığım sırada Meral'i Etiler'de bir mekandan çıkarken gördüm. Yanında birisi vardı. Bu kişiyle samimi bir şekilde yan yanaydılar. Ben bunu gördüm" dedi. Tanık Nuri Altuntaş ise ifadesinde, "Ben 10 yıllık gazeteciyim. Tarafları medyatik oldukları için tanırım. Nişantaşı'nda bir mekanın işletmecisiyle samimi bir şekilde eğlenirken gördüm. Gazeteci arkadaşlarımdan Meral Kaplan'ın eğlence mekanlarına gittiğini duyuyordum. Ancak gözümle gördüğüm başka bir sadakatsiz olayı yoktur" dedi.

"HAKİM BENİ DİNLEMİYOR"

Hakimin kendisini hiç dinlemediğini belirten Meral Kaplan, "Üç yıldır boşanmak için çabalıyorum. Erhan bana çocuklarımı alacağını söyleyerek sürekli tehdit ediyor. Boşanmayı uzatmak için elinden geleni yapıyor. Hiçbir tazminat istemiyorum. Yeter ki bitsin artık" dedi. Meral Kaplan bir ara duruşma salonuna tekrar girmek istedi. Ancak kapıdaki görevliler, Kaplan'ın duruşma salonuna girişine engel oldu. Duruşmaya katılan Erhan Kiani ise arka kapıdan çıktı.

İlk boşanma davasını Meral Kaplan açmıştı. Kaplan, boşanmak için Erhan Kiani'den 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istedi. Karşı boşanma davası açan Erhan Kiani de Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi tazminat ve 50 bin lira maddi tazminat istemişti.