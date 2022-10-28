Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz fenalaşarak kaldırıldığı hastanede acil olarak ameliyata alındı.
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