Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz fenalaşarak kaldırıldığı hastanede acil olarak ameliyata alındı.

YAYINLAMA
Google News
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı! 1

Oyuncu Necati Şaşmaz, dün öğle saatlerinde fenalaşması sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından acil olarak ameliyata alınan Şaşmaz'ın 3 saat boyunca ameliyatta kaldığı öğrenildi.

Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı! 2

Kalbindeki bir problemden dolayı anjiyo yapılan oyuncunun şu anda yoğun bakım servisinde yattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Son Haberler
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Felaket 2 kardeşi aynı anda vurdu! Yangın evlerini küle çevirdi!
Felaket 2 kardeşi aynı anda vurdu! Yangın evlerini küle çevirdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
Fenomen Duygu Özaslan halloween partisine katıldı! Kıyafeti ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekti: "Aklıma istemsizce Rockcı Serpil geldi"
Fenomen Duygu Özaslan halloween partisine katıldı! Kıyafeti ve makyajıyla dikkatleri üzerine çekti: "Aklıma istemsizce Rockcı Serpil geldi"
Berdan Mardini mideleri ağza getirdi! İçli köfte yaparken öyle bir şey yaptı ki... "Baya içli olmuş"
Berdan Mardini mideleri ağza getirdi! İçli köfte yaparken öyle bir şey yaptı ki... "Baya içli olmuş"
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
36/3-a Trafik Cezası Nedir? 36/3-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
36/3-a Trafik Cezası Nedir? 36/3-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
34/a Trafik Cezası Nedir? 34/a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
34/a Trafik Cezası Nedir? 34/a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Nükhet Duru'dan çok konuşulacak sözler! Rahatsızlığını dile getirdi: "Bir bur deyin artık"
Nükhet Duru'dan çok konuşulacak sözler! Rahatsızlığını dile getirdi: "Bir bur deyin artık"
Fenomen Ümranto bu kez güldürmedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! "Öldürülme korkusuyla büyüdüm"
Fenomen Ümranto bu kez güldürmedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı! "Öldürülme korkusuyla büyüdüm"
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!