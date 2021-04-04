Mısır'da 18 kral 4 kraliçe mumyası müzeye taşındıAlman polisi alzheimer hastası Türk'ü vurduDarbe imalı bildiriye bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki! "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun"Kısıtlamada evrak almak için Anadolu Yakası’na geçen sürücüye pahalıya mal olduEce Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlilik sorusuna yanıt!MSÜ sınav yorumları 2021 | MSÜ sınavı zor muydu, kolay mı 2021?EFT mağdurlarına müjdeli haber, Hesaplardan İzinsiz EFT’den banka sorumlu olacakArap dünyası ve ABD'den yolsuzlukla suçlanan Kral Abdullah'a destekOyuncu olma hayali ile İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Oyuncu olma hayali ile İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu!

Oyuncu olma hayali ile İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu!

2013 yılında tek hayali için Hatay'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun cansız bedeni, arkadaşları tarafından Küçükçekmece'de tek başına yaşadığı evinde bulundu.

Oyuncu olma hayali ile İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu!

İstanbul'a oyunculuk eğitimi almak için yerleşen 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, Küçükçekmece'de tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNİ ARKADAŞLARI BULDU

İddialara göre Şükriye Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları kapıyı açan olmayınca son çare olarak kapıyı kırıp eve girdi. Genç kadını hareketsiz halde bulan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şükriye Bulgurcu'nun öldüğü belirlendi.

Oyuncu olma hayali ile İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu!

ŞÜPHELİ ÖLÜM İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Cesedi bulunan Bulgurcu'nun arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından 28 yaşındaki Bulgurcu'nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara rastlanmadığı belirtildi. Genç kadının ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan Bulgurcu'nun Hatay'da toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.

ŞÜKRİYE BULGURCU KİMDİR?

28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu aslen Hataylı'dır. 2013 yılından bu yana İstanbul'da yaşamını sürmekteydi. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alıyordu.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şükriye Bulgurcu kimdir? Şükriye Bulgurcu neden öldü?Şükriye Bulgurcu kimdir? Şükriye Bulgurcu neden öldü?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT