Oyuncu Onur Seyit Yaran silahlı saldırıya uğramıştı! Davada verilen karara sosyal medyada tepki yağdı!

2016 Best Model Türkiye birincisi ve oyuncu 26 yaşındaki Onur Seyit Yaran'ı silahla vurduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. Sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, tahliyesine karar verdi.

OMZUNDAN YARALANMIŞTI

İstanbul Şişli’de geçtiğimiz sene 22 Eylül’de meydana gelen olayda, ‘Kardeşlerim’ dizisinin başrol oyuncularından olan Onur Seyit Yaran, gittiği spor salonundan çıktığı sırada Serhat Okuducu tarafından silahlı saldırıya uğramış ve omzundan yaralanmıştı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Okuducu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"KASTEN ÖLDÜRME DİYE BİR ŞEY YOK”

Okuducu’nun avukatı son savunmasında, “Ortada kasten öldürme diye bir şey yok. Basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek bir durum olmuş ama bu da hayati tehlike yaratacak bir yaralanma değil. Müvekkilin tahliyesini talep ederiz” dedi. Sanık Serhat Okuducu ise son sözünde diyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Okuducu’nun ‘kasten öldürme’ suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirterek müebbet hapis cezası vermesinin ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını da kaydeden mahkeme, cezada indirim uygulayarak, Okuducu’yu 10 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme, ilk haksız eylemin kimden geldiğinin tespit edilememiş olmasından, cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. Heyet son olarak, mahkemedeki tutumundan dolayı iyi hal indirimi uygulayarak Okuducu’yu, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

TWİTTER'DAN DESTEK YAĞDI

Bu karara tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Twitter'da "Yanındayız OnurSeyitYaran" gündemini oluşturarak binlerce tweet attılar. İşte onlardan bazıları:

"Onur belki başka zararlarda görebilirdi ve serbest bıraktığınız kişi belki şuan bile ona zarar vermek isteyebilir bunu düşünmeden serbest bırakıyorsunuz ve sadece o kağıtlara yazılmak için varsa bu adalet denilen şey bundan sonrada olmasın adalet yok "

"Bir insanın hayatı bu kadar değersizleştirilmemeli onur değil sadece bu konuda mağdur olan."

"Biz her gün sosyal medyada adalet aramaktan çok yorulduk sadece isimler değişiyor ama yapılan zorbalık hep aynı."

"Sadece Onur için bile değil ruh hastasının teki canı sıkılınca kendi arkadaşını öldürmek isteyen bir psikopattan bahsediyoruz onura ve herkese de yeniden zarar vermek isteyebilir akıl kârı mi bu yapılan Allah için ya."

"Bir şeyler yapılması gerekiyor tacizci tecavüzcüler kadın şiddetleri kadın cinayetleri hayvanlara zulüm adam yaralama öldürme biz nereye gidiyoruz böyle adaletin yerine gelmesi için kaç insan kaç canlı daha ölmeli acı çekmeli biri artık bir şey yapsın "

"Çocuklar istismara uğrar adalet yerini bulmaz

hayvanlar işkenceye uğrar adalet yerini bulmaz

kadınlar şiddete uğrar adalet yerini bulmaz

insanların canına kast edilir ama adalet yine yerini bulmaz

bıktım artık sadece lafta olan o adaletinizden."

"Çok üzgünüm bizim canımızın bir değeri yok bu olaylar ve daha fazlası hep devam edecek suçlular dışarıda kaldığı sürece "

"Keşke bu tag hiç açılmasaydı keşke bu olaylar hiç olmasaydı adaletimiz için çok üzgünüm "

"Bu olayın Onuru destekleyip desteklememenizle hiçbir alakası yok

insanlığın ne olduğunu bilen herkes destek verir zaten olay bir insanın canına kast edilmesi "

"Onur’un yaşadıkları daha kötü sonuçlana bilirdi. Oyunculuk dışında bunları yaşayan bir insan. Başka zaman bir ünlünün olayı olunca duyar kasan ve duyar kasmaya zorlayanlar nedense bu konuya sessiz kaldılar. Bundan sonra kimse duyar beklemesin"

