Oyuncu Receğ Aktuğe evden çıkamaz hale geldi! İşte son hali!

Sanat camiasında verdiği ölüm ve hastalık haberleriyle tanınan Onur Akay geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığını duyurduğu Oyuncu Recep Aktuğ'ın son durumu hakkında sosyal medya hesabından üzücü bir haber verdi.

OMURU ÇİMENTO İLE TUTTURULDU!

Onur Akay, “Omurunda kırık tespit edilen ve omuru çimentoyla tutturulan değerli sanatçımız Recep Aktuğ, şu anda evden çıkamaz durumda ve yer alacağı projelere maalesef katılamıyor. Selçuk Ural ve Faruk Tınaz başta olmak üzere, sanatçı dostları Recep Aktuğ’a saygı gecesi düzenledi. Çok sayıda sanatçının katılacağı gece, 22 Ocak 2019 Salı bugün yapılacak. Aktuğ, doktorları izin vermediğinden geceye katılamayacak ama canlı olarak internet üzerinden bağlanacak" ifadelerini kullandı.

RECEP AKTUĞ'A NE OLDU? NE HASTASI?

Aşk-ı Memnu dizisinin başarılı oyuncusu Recep Altuğ, hastaneye kaldırıldı. Müzisyen ve oyuncu Aktuğ'a KOAH teşhisi konuldu.

Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da 'Hilmi' karakteri ile gönüllerde taht kuran değerli müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu.

Öte yandan oyuncunun sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı da ortaya çıktı.