Oyuncu Sima’ya yeni yüz

135 kilodan 75 kiloya düşen usta oyuncu Sema Sima, Samsun'da yüz gençleştirme ameliyatı oldu.

Birçok sinema filminde, dizilerde ve tiyatro sahnesinde rol alan ve söz yazarlığı yapan Sema Sima (65), olduğu mide küçültme ameliyatı sonucu 135 kilodan 75 kiloya kadar düştü. Sima, zayıflaması neticesinde yüzünde oluşan sarkmalar nedeniyle Samsun FBM Tıp Merkezinde yüz gençleştirme ameliyatı oldu. Ameliyatı yapan Doç. Dr Hayati Akbaş, "Sema Hanımı yeniden oluşturduk. Ekranlara bomba gibi dönecek" dedi.

Geçirdiği birçok hastalık sonucu 135 kiloya kadar çıkan, akabinde geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 75 kadar düşen ekranların tanındık ismi oyuncu Sema Sima, mide ameliyatı sonucunda yüzünde oluşan sarkma ve buruşuklardan dolayı 85 yaşındaki bir kadının görünümünde olduğunu belirtti. Yüzündeki buruşuk ve sarkmalar sonucunda kendisini iyi hissetmeyen sanatçının rotası Samsun FBM Tıp Merkezi oldu. Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından yüz gençleştirme ameliyatı olan Sema Sima, "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Tekrar eski günlerime kavuşma umudu beni iyi hissettiriyor" diye konuştu.

"Yapımcılar yüzümü düzeltmezsem rol alamayacağımı söylediler"

Geçirmiş olduğu ameliyat süreci hakkında bilgi veren sanatçı Sema Sima, "Kadın hastalıklarından, safra kesesine kadar birçok hastalık geçirmem sonucu 135 kiloya çıktım. Sonrasında mide küçültme ameliyatı olduktan sonra 75 kiloya kadar düştüm. Sonra birdenbire tüm vücudum döküldü ve vücudumda sarkmalar oldu. 85 yaşındaki bir kadın görünümüne büründüm. Sonra yapımcılar ve ajanslar başladılar bu yüzünü düzelt diye yoksa rol alamayacaktım. Bu arada Hayati Akbaş hocamı tanıdım. Kendisini televizyonlar ve sosyal medyadan takip ediyordum. Kendisini çok seviyordum. Sonra sarkan yüzümü düzeltmesi için Hayati hocanın yanına geldim. Ameliyat oldum. Bugün 6. günüm ve çok mutluyum. Hiçbir ağrım sızım olmadı. Bir diş çektirmekten bile daha hafif bir ameliyat geçirdim" şeklinde konuştu.

"Yüzü, yaşının da altında bir pozisyona geldi"

Yüz gençleştirme ameliyatından önce Sema Sima'nın yüzünde yaşının çok üstünde sarkma olduğu ifade eden Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Uzun süren çalışma temposu ve genetik sebeplerden dolayı 135 kiloya kadar çıkan Sema Hanım cerrahi ameliyat oluyor ve 75 kiloya kadar düşüyor. Semra Hanım geldiğinde kaşlar düşük, göz kapakları bollaşmış ve torbalanmış,yanakları sarkmış, dudaklar incelmiş sigara kağıdı görüntüsü almış, boynu buruşmuş ve sarkmıştı. Bütün bunların sonucunda Sema Hanıma yüz gençleştirme operasyonu ile kaşlar kaldırıldı. Göz kapakları yapıldı. Burun estetiği yapılarak yüze uyumlu hale getirildi. Yanaklar gerildi. Vücudun birçok farklı yerinden aldığımız yağlar ile yağ desteği sağlandı. Bu süreç içerisinde her şey yolunda gitti. 20 gün sonra sosyal yaşantısına tekrar dönecek. En azından aynaya baktığında kendini iyi hissedebileceği, mutlu hissedebileceği ve dolayısıyla işine çevresine daha verimli üretken bir pozisyona geldiğini düşünüyorum. Yüzü, yaşının da altında bir pozisyona geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA