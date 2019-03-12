Oyuncu Sinem ve Mustafa Uslu bebekleri Mustafa ve Kemal'li kucaklarına aldı

Oyuncu Sinem Öztürk'ün, Mustafa ve Kemal adını vereceğini açıkladığı bebekleri dünyaya geldi.Sinem Öztürk ve Mustafa Uslu'nun en mutlu günü. Ünlü çift, oğullarını kucaklarına aldı. Yapımcı Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk'ten duygulandıran kareler. Oğulları Mustafa Kemal'i kucaklarına alan ünlü çift, doğumhanedeki fotoğraflarının sosyal medyadan paylaştı. Mustafa Uslu o anlarla ilgili şunları paylaştı:

“Şükürler olsun iki yavrumuzu kucağımıza aldık, bize küçük bir süpriz yaptılar 3 hafta erken geldiler.

Allah herkesin yavrusunu kucağına sağlık ile almayı nasip etsin, Allah herkese bu duyguları yaşamayı nasip etsin. Şükürler olsun sevgili eşim Annemizin sağlığı da çok iyi. Yavrularımız Mustafa ile Kemal'in sağlıkları çok iyi… Sadece küçük Kemalimiz birazcık küçük, şimdi hemşire ablaları ona çok iyi bakıyorlar. Dualarınızı eksik etmeyin”