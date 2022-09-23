Türk sinemasının sevilen oyuncularından biri olan Tunç Oral'ın hayatını kaybetmesi sonrası oyuncu hakkındaki bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Oyuncu Tunç Oral kimdir, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı, kaç yaşında, neden öldü? İşte Tunç Oral'ın biyografisi...

OYUNCU TUNÇ ORAL KİMDİR, NERELİ, HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? İŞTE TUNÇ ORAL'IN BİYOGRAFİSİ...

15 Mart 1938 yılında İstanbul'da doğan oyuncunun asıl adı Tuncer Akoral'dır. Oyunculuğa 1964 yılında Ses isimli derginin düzenlediği oyunculuk yarışmasına katılarak başladı. Yarışmada birinci olan Oral, 1984'e kadar 60 filmde oynadı. Ayrıca Zümrüt adını verdiği bir film şirketi kuran oyuncu, 1969 yapımı Kanlı Aşk ile 1970 yapımı Ecel Teri filmlerinde yapımcılık yaptı.

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20 Eylül'de rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan Tunç Oral, aynı gün, 84 yaşında Antalya'da hayatını kaybetti.

TUNÇ ORAL'IN OYNADIĞI FİLMLER

Parkta Bir Sonbahar Günüydü (TV Dizisi) (1984)

Vur (1972)

Korkusuz Beşler (1972)

Gece (1972)

Elveda Meyhaneci (1972)

Aşkların En Güzeli (1972)

Katiller (1971)

Herşey Oğlum İçin (1971)

Genç Kızlar Pansiyonu (1971)

Fedailer Mangası (1971)

Altın Mı Aşk Mı (1971)

Üç Kral Serseri (1970)

Kanun Kaçakları (1970)

Aşk Arzu Silah (1970)

Kardeş Kurşunu (1969)

Hayat Kurbanı (1969)

Büyük Öç (1969)

Gök Bayrak (1968)

Cilalı İbo İstanbul Kaldırımla... (1968)

Bağdat Yolu (1968)

Ağla Gözlerim (1968)

Ayşem (1968)

Zehirli Dudaklar (1967)

Yarın Çok Geç Olacak (1967)

Söyleyin Genç Kızlara (1967)

Kırbaç Altında (1967)

Kimsesizim (1967)

Kartal Efe (1967)

Kara Atmaca (1967)

Kanlı Hayat (1967)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1967)

Cango Ölüm Süvarisi / Korkusuz... (1967)

Büyük Cellatlar (1967)

Şehzade Murat ve Gülnaz Sultan (1966)

Ümit Kurbanları (1966)

Yakut Gözlü Kedi (1966)

Kır Atlı Efe (1966)

Yalnız Adam (Kibar Haydut) (1966)

Kibar Haydut (1966)

Hazreti Ayşe (1966)

Hayatlarını Kanla Yazdılar (1966)

Gavur Dağın Eşkiyası (1966)

Ferhat ile Şirin (1966)

El Kızı (1966)

Cesur Kardeşler (1966)

Boğaziçi'nde Aşk (1966)

Sokakta Kan Vardı (1965)

On Korkusuz Kadın (1965)

Murtaza (1965)

Kara Kedi (1965)

Kamyon Faresi (1965)

Horasan'ın Üç Atlısı (1965)

Horasan'dan Gelen Bahadır (1965)

Asker Arkadaşım (1965)

İstanbul'un Kızları (1964)

İstanbul Sokaklarında (1964)

On Korkusuz Adam (1964)

Gurbet Kuşları (1964)

Beş Şeker Kız (1964)