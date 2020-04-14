Oyuncu Yetkin Dikinciler muhabirle tartıştı: Sus tartışma benimle!

Muhteşem Yüzyıl, Nadide Hayat gibi dizilerde rol alan Yetkin Dikinciler, bir mekana gidip oturup kahve içti. Durumun yasak olduğunu belirten muhabire ise sert çıktı.

"SUS DİNLE"

TV100'de yer alan habere göre: Bir kafede oturup kahve içen Yetkin Dikinciler, bu durumun yasak olduğunu söyleyen muhabire sert çıktı. Oyuncu, yanına gelen muhabire "Kahve alıp çıktım. Olayı seviyesizleştirme. Sus dinle, sana insan muamelesi yapıyorum. Kuralları bilmeden konuşuyorsun. Maske takmak da kural değil, ben soğuk diye takıyorum" diyerek tepki gösterdi.