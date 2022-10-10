Oyuncular Sendikası acı haberi duyurdu! Seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya hayatını kaybetti

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Ayhan Kahya hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.

Öte yandan 57 yaşındaki Kahya'nın ‘Transformers' serisinde ‘Optimus Prime'ı ve birçok önemli karakteri seslendirdiği ifade edildi.

Kahya, bugün ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Ayhan Kahya'nın geçmişten günümüze seslendirme yaptığı projeler şunlar:

Gülün Adı, Evde Tek Başına, Temel İçgüdü, Gerçek Yalanlar, Babam Söz Verdi, Space Jam, Matrix, Pokemon, 15 Dakika, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Kediler ve Köpekler, Asabiyim, Hz. Muhammed (S.A.V), Aşkta Herşey Mümkün, Ayı Kardeş, Büyük Balık, Gizemli Nehir, Terminatör 3, The Matrix Reloaded, Kahraman İnekler, Shrek 2, Köpekbalığı 2, Kebab Connection, Kırmızı Başlıklı Kız, Minik Fil, Süperman Dönüyor, 28 Hafta Sonra, Beowulf, Büyük Hazine, Ratatoulle, Red Kit, Hancock, Hellboy II, Hızlı Yarışçı, Kara Şövalye, Vol., Yıldız Savaşları, Fi Tarihi, G-Force, Prenses ve Kurbağa, Terminatör Kurtuluş, Transformers, Alice Harikalar Diyarında, Oyuncak Hikayesi, Robin Hood, Titanların Savaşı, Pek Yakında, Bilal Özgürlüğün Sesi, Pete ve Ejderhası.