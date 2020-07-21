Oyunculuğa ara verdiğini duyuran Charlize Theron şaşırttı!

Reyting rekoru kıran The Old Guard filminin yıldız oyuncusu dünyaca ünlü ABD’li isim Charlize Theron oyunculuğa ara verdiğini duyurdu. Kısa bir süre önce cevizli baklava sevdiğine dair haberlerle gündeme gelen Theron, oyunculuğu asla tamamen bırakmayacağını fakat, kısa bir süre kızları 9 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August ile ilgilenmek için ara vereceğinin bilgisini verdi.

ANNELİK YAPMAK İÇİN ARA VERİYOR

Hello dergisine konuşan Charlize Theron şu açıklamalarda bulundu: "Bir süreliğine sadece annelik yapmak için ara veriyorum. Listemiz o kadar kabarık ki, asla geri dönmeyecek değilim, fakat bir süre ara vermeye ihtiyacım var. Kendimi çok tatmin olmuş hissediyorum. Çok şanslı bir insanım."

44 yaşındaki oyuncu korona virüs pandemisi sebebiyle okulların kapanmasının ardından, çocuklarına evde eğitim vermeyi sürdürüyor.

CHARLİZE THERON KİMDİR?

7 Ağustos 1975’de Güney Afrika’nın Benoni adlı şehrinde dünyaya geldi. Theron 15 yaşında iken annesi bir tartışma esnasında babasını vurdu ve babası hayatını kaybetti. Annesi nefs-i müdafaa gerekçesiyle ceza almadı. Bu olay sonrası ünlü aktris, İtalya’ya giderek modellik yapmaya başladı. Milano’da bir ajansla anlaştıktan sonra birçok ünlü magazin dergisine kapak oldu.

Theron, 6 yaşında bale dersleri almaya, 16 yaşında ise modellik yapmaya başladı. Bir bankadaki görevliyle hararetli bir tartışma yaşarken oyuncu menajeri John Crosby tarafından keşfedildi. 2 Days in the Valley adlı bir filmle ilk ciddi oyunculuk tecrübesini yaşayan oyuncu, asıl ününe başrollerini Keanu Reeves ve Al Pacino’nun paylaştığı, 1997 yapımlı “Şeytanın Avukatı ” filmiyle kavuşmuş oldu.

Cani filmindeki Aileen rolüyle akademi tarafından En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına layık görülen Theron, oyunculuğunun yanı sıra yardımseverliği ile de tanıyor. Birçok yardım kampanyasında yer alan isimlerden olan oyuncu aynı zamanda 2012 yılında Jackson adında bir çocuğu evlat edinmişti. 2001 yılından beri İrlandalı aktör Stuart Townsend ile olan birlikteliğini 2011 yılının başlarında bitirdi. 2014'te ise yönetmen ve oyuncu Sean Penn ile beraberliğe başladı fakat ilişki 1,5 yıl sürdü. Daha sonra Prometheus, Hancock, North Country, Young Adult, Pamuk Prenses ve Avcı gibi önemli filmlerde yer aldıktan sonra tekrar büyük bir çıkış yaptığı Oscarlı aksiyon filmi Mad Max: Fury Road'da başrol karakter Furiosa'yı canlandırdı.