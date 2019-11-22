Oyunseverler PUBG Global Championship 2019 heyecanı için BiP’te buluşuyor

BiP, PUBG Global Championship 2019 Türkiye yayınının sponsorluğunu üstlenerek oyuncularla buluşuyor.

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, dünyanın en popüler oyunlarından PUBG ile iş birliği yaparak oyunseverleri bir araya getiriyor. Yapılan bilgilendirmeye göre BiP, oyuncuların erişimine açılacak PUBG grubu ile oyuncuların, PGC heyecanına sosyal bir iletişim platformu sunacak, Keşfet bölümünde yer alan PUBG kanalı ile haberlerden, yarışmalara ve sürpriz hediyelere kadar fırsatlar ile PGC Büyük Final keyfine ortak olacak.

PUBG Global Championship (PGC) 2019 Türkiye yayınlarını 23-25 Kasım tarihleri arasında, spor dünyasının ünlü isimleri; Erman Yaşar, Mete "EasterGamers TV" Özbey, Eraycan "Fedupsamania" Bul, Özgür "Root" Alagül ve Timur "Timurlengx" Günay yorumlayacak.

Büyük Final öncesi 23 Kasım akşamı saat 21.00'de ünlü isimler BiP ile PGC Kupaya Doğru programında takımların performansını yorumlayacak. Geçmişte futbolda Dünya Kupası gibi önemli organizasyonların atmosferine dahil olan Erman Yaşar, PUBG ile espor bağına ve PGC 2019'un ambiyansına yönelik hazırlayacakları Kupaya Doğru programını sunacak.

BiP ile PGC Kupaya Doğru programından sonra cumartesiyi pazara bağlayan (23-24 Kasım) gece saatler 04.00'ü gösterdiğinde PGC Büyük Final heyecanı tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de saracak.

Arka arkaya oynanacak çekişmeli maçlarla aralıksız devam edecek olan heyecan pazar gününü pazartesiye bağlayan gece (24-25 Kasım) de devam edecek. Büyük finalin ikinci gününde dünyanın en iyi 16 PUBG takımı son kozlarını oynayarak şampiyon olmak ve 3 milyon dolarlık ödül havuzundan büyük payı almak için mücadele edecek.

Kaynak: İHA