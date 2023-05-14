Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"TÜRKİYE EN DOĞRU KARARI, DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE VERECEKTİR"

Deprem bölgesinde sorunsuz oy kullanma işlemi başladı. Daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı, demokratik bir şekilde verecektir. dedi.

Yurt genelinde seçmenler görevini yerine getirmek adına sandık başına gidiyor.

Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, heyecanla devam ediyor.

İlk saatlerden itibaren okullara akın eden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak seçimini yapmaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu da ilk saatlerde oyunu kullandı.

Oyunu Kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!

"DAHA YOĞUN BİR OY KULLANMA SÖZ KONUSU"

Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda oyunu kullanan Bakan Soylu, ardından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde sorunsuz oy kullanma işlemi başladı. Önceki seçimlere göre sabahın erken saatlerinde daha yoğun bir oy kullanımı söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı, demokratik bir şekilde verecektir."

601.000 güvenlik görevlimiz şu anda görevlerinin başında ve seçimin sonuna kadar güvenliği sağlayacaklar."

KAYNAK: İHA

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