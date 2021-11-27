Öz amcası ve kuzeni tarafından istismara uğradı! Ferhan, henüz çocuk yaştayken defalarca kez cinsel taciz gördü! Genç kız sosyal medyadan yardım çığlığında bulundu!​​​​​​​

Son zamanlarda Türkiye'nin gündeminden düşmeyen kadına karşı şiddet hadiselerinin ardı arkası kesilmiyor.

3 yıldır cinsel istismar davası sürdüren Ferhan isimli geç kız, sosyal medya hesabı twitterdan yardım talep eden kişilerin çığlığına katılanlar arasında yerini aldı. Öz amcası ve Diğer öz amcasının oğlu olan kuzeninin istismarına küçük yaşlardan beri maruz kaldığını şu sözlerle açıkladı...

"Merhaba. Ben Ferhan. 19 yaşında bir çok kötü şeyle mücadele etmeye çalışan bir kadınım. Bugün size alışkın olduğunuz bi olaydan bahsedeceğim. Lütfen sessiz kalmayın... Paylaşın! Korkmayın! Ben elimden geldiğince sesimi çıkartmaya çalışıyorum. Küçük yaşlarımda öz amcam (Süleyman Sinan) ve başka bir amcamın oğlu olan kuzenim (Hasan Yasir Sinan) tarafından bir çok kez cinsel istismara uğradım. Yaşımın küçüklüğü gereğince bana yapılan bu midesizce yaklaşımın farkında değildim. Yaşım ilerledikçe olayların farkına vardım

Ve bunu taşıyamaz bi hale geldim.Kimseye bir şey diyemiyordum. Sessiz kalıyordum. Korkuyordum. Yaklaşık 3 yıl önce çocuk psikiyatrisine gittim ve ailem olayı öğrendi. Her daim benim yanımda oldular. Bana destek çıktılar."



"Adli işlemler başladı. Karşı taraftan şikayetçi olundu. İnanmadılar, karşı çıktılar, reddettiler. Kabullenemediler. İftira atıp,yalanladılar. Pes etmedim! Konuştum. Susmadım. Elimden geldiğince ayakta durmaya, yıkılmamaya çalıştım. Çünkü ben kazanacağım.

Mahkemeler sürekli ertelendi,ertelendi... Ben hayatımda ilk kez adliyeye gittim. Hayatımda ilk kez bi mahkemeye katıldım. Ve o mahkeme salonuna girdiğimde dikkatimi ilk çeken şey "Adalet mülkün temelidir" sözü idi. Sahiden öyle mi peki? Adalet sözde mülkün temelidir.

Kendi adaletimizi kendimiz yaratıyoruz.3 yıllık süren bu mücadelede bana bunu yapan insanlar hala dışarıda serbestler. Mahkeme hala devam ediyor. Ellerini kollarını sallayarak geziniyorlar. Bu rahatlığı onlara veren şeyde bizim ADALETimiz! "

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"Ister ceza çeksinler ya da dışarıda olmaya, hayatlarına hiçbir şey Olmamış gibi yaşamaya devam etsinler. Ama bilin istiyorum. Onların saklanmasını, isimlerinin gizlenmesini istemiyorum!

Ben Ferhan. Bana burada #yalnizdegilsin demenize gerek yok. Ben zaten yalnız değilim. Arkamda milyonlarca insan var. Ve milyonlarca Ferhan var. Ne olursa olsun sessiz kalmayın. Susmayın. Ben senelerce içime attım. Kendime zarar verdim susarak. Güvenebileceğimiz bi adalet. Umarım bir sonraki yazım 'Ben bu davayı kazandım ve onlar şuan cezasını çekiyor' diye olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben kazanacağım ve bir çok kadının,çocuğun, insanın sesi olacağım. Vereceğimiz tek bir nefes için bunları yaşamak herkes için çok zor.

Ben yaşadığım olaydan utanmıyorum. Bunu paylaşırken utanmıyorum. Bunu paylaştıktan sonra 'başıma bir şey gelir mi acaba?' diye korkmak istemiyorum. Bana bunları yaşatanlar utansın. Bana bunu yapanlar korksun! Ben çok güçlü bir kadınım. Ve sonuna kadar da mücadele edeceğim."