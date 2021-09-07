Öz babası ve eşinin ilişkisini öğrenen adamın çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!
Ece Üner ile Susma programında Adnan Kızılkaya, eşi ile öz babasının 20 yıllık ilişkisi olduğunu ileri sürerek çocuklarının DNA testini talep etmişti. DNA sonuçlara göre 5 çocuğun da biyolojik babası çıktı.
Kanal D'de yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına başvuran Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişkileri olduğu iddiasında bulunarak yaşadıklarını anlatmıştı.
Adnan Kızılkaya, 8-9 ay önce eşi ve babasını aynı odada görmesiyle duru mu fark ettiğini. İlişkinin kendisinin askerde olduğu dönemde başladığını öne sürdü. Adnan Bey'in eşi Ayşegül Hanım ise bu iddiaları reddetmeyerek, kayınpederinin kendisine "Sen benim karımsın. Benim nikahım sana oluyor ama eşinin nikahı sana olmuyor" söylediğini belirtti.
DNA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ece Üner'in, DNA sonuçlarını açıklamasıyla Adnan beyin 5 çocuğununda öz babası olduğu öğrenildi. Yayın sırasında ikili arasında gerginlik yaşandı.