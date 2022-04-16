Öz Bakıma Destek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Öz Bakıma Destek Elemanı görev tanımı nedir, Öz Bakıma Destek Elemanı ne iş yapar, Öz Bakıma Destek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Öz Bakıma Destek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Öz Bakıma Destek Elemanı Tanımı;

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Öz Bakıma Destek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Öz Bakıma Destek Elemanı Maaşları

Öz Bakıma Destek Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Öz Bakıma Destek Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Öz Bakıma Destek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5322.01

Meslek Adı :

Öz Bakıma Destek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Evlerde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Çalışanlar (Tedavi Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kişi mahremiyetine özen göstererek, sağlık ve kalite kurallarına uygun bakıma ihtiyacı olan bireyin kişisel bakımını, vücut bakımı yapma, bireyin boşaltım ihtiyaçlarını karşılama, oda hazırlığı yapma, pozisyon verme ve verilen egzersizleri yaptırma, beslemesini yapma, yatak yaraları oluşmasını önlemeye ve koruyucu önlemler alma vb. konularda öz bakımına destek olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Öz Bakıma Destek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak,

b) İletişim süreci içinde iş ve sosyal hayatında iletişim araçlarını kullanarak iletişim kurmak,

c) İskelet ve kasların yapı ve işlevlerini ayırt etmek,

d) Etik ilke ve kurallar ile insan hakları ve hasta haklarını açıklamak,

e) Besin öğelerini ve besin gruplarını ayırt etmek,

f) Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri doğrultusunda sağlıklı beslenmeyi ayırt etmek,

g) İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bakıma ihtiyacı olan bireyin kişisel bakımını yapmak,

h) Mahremiyete saygı göstererek vücut bakımı yapmak,

i) Mahremiyete saygı göstererek boşaltım ihtiyaçlarını karşılamak,

j) Kalite standartları doğrultusunda bakıma ihtiyacı olan bireyin oda hazırlığı yapmak,

k) Tekniğine uygun bakıma ihtiyacı olan bireyin transferini sağlamak,

l) Vücut mekaniklerine uygun olarak pozisyon vermeye ve verilen egzersizleri yaptırmaya yardım etmek,

m) Beslenme ilkelerine uygun bakıma ihtiyacı olan bireyi beslemesini yapmak,

n) Yatak yaraları oluşmasını önlemeye ve koruyucu önlemler almaya yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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